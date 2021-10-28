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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:31

Burdur'da feci kaza: ABD'li 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA
Burdur’da feci kaza: ABD’li 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ABD uyruklu iki kişi hayatını kaybederken, biri ABD diğeri Türk vatandaşı iki kişi yaralandı.

Çavdır ilçesinde gece geç saatlerde, ABD uyruklu Stewen Michael (51) idaresindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil, Çomaklıbel mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan ABD'li Vanessa Lydia Caesare (47) ile Alexandri Victoria Caesare'nin (26) kaza yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Stewen Michael ile kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Çağdaş ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Michael'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Burdur'da feci kaza: ABD'li 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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