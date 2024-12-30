Burdur’da feci olay: Beslediği dana öldürdü!

Olay, geçtiğimiz cuma günü Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırda hayvanlarını besleyen 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu bir dananın saldırısına uğradı. Olayı görüp müdahale etmek isteyen komşuları başarılı olamayınca danayı av tüfeğiyle ayaklarından vurarak yaraladı ve yaşlı adamı kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgası kırılan ve akciğerlerinde hasar oluşan Kutlu buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Kutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.