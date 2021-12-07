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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:45

Burdur'da feci ölüm: Genç kadına tren çarptı!

DHA
Burdur’da feci ölüm: Genç kadına tren çarptı!

Burdur'da çok acı bir olay yaşandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken raylarda yük treninin çarptığı Serpil Erçömek (33) yaşamını yitirdi..

Korkunç kaza, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden makinistliğini H.Z.'nin yaptığı 74023 sefer sayılı yük treni, raylardan geçmek isteyen Serpil Erçömek'e çarptı. Yaklaşık 100 metre trenin altında sürüklenen Erçömek, hayatını kaybetti. Erçömek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Yağmurdan dolayı şemsiyesini yüzüne doğru kapatan Serpil Erçömek'in treni fark etmediğini ve korna sesini duymadığını söyleyen makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serpil Erçömek'in, çocuğunu USO İlkokulu'na bıraktıktan sonra evine dönerken kazanın olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgedeki mahalle muhtarları, aynı yere daha önce de 3 kez ölümle sonuçlanan kaza yaşandığını anlattı. Bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen Menderes Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, "Defalarca yetkililere bildirdik. Gelen cevapta 'bu yıl ödenek yok', denilip 2023'e ertelendi. Çocuklarımız ölmesin. Bizim 2 kilometre aralıkla yaya geçidi ve hemzemin geçidimiz yok. Duyarsız kalıyorlar. Çocuklarımızı kaybettik, bir velimizi daha kaybettik" dedi.
Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Emre ise, "Üzücü bir olay yaşadık. Her toplantıda sorumuzu dile getiriyoruz ama duyarsız kalınıyor. İnsanlar ölüyor. Burada benim küçüklüğümde alttan bir geçit vardı. Yolun yükselmesinden dolayı onu kapattılar. Geçit yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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Burdur'da feci ölüm: Genç kadına tren çarptı!
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