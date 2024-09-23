Burdur’da halasının oğluna pusu kurup öldürdü

Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Beytullah Soylu'nun önü dayısının oğlu Onur Altan tarafından önü kesilerek av tüfeği ile araca ateş açıldı. Direksiyon başında göğsünden yaralanan Beytullah Soylu bilincini kaybetti. Otomobili yokuş aşağı kayarak park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada cinayet zanlısı Onur Altan, suç aleti tüfekle birlikte kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Soylu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Soylu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından kaçan Onur Altan polisin düzenlediği operasyonda suç aleti tüfek ile birlikte virane bir evde saklanırken yakalandı. Halasının oğlunun öldüren Altan cinayeti niçin işlediğini polislere söylemedi. Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.