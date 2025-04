OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ünal Demir, Ramazan C. ile beraberindeki eşi Makbule C., oğlu Hakkı C. ve kızı Defne C. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.