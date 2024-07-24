Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Giriş Tarihi: 24.7.2024 22:40

Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur-Yeşilova yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İHA
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Burdur-Yeşilova yolununun 7'nci kilometresinde Düğer-Yarışlı köyü arasında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine giden otomobil ile Adem Burgaz (49) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Adem Burgaz olay yerinde yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA