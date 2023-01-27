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Giriş Tarihi: 27.1.2023 18:35 Son Güncelleme: 28.1.2023 00:51

Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, dün akşam saat 20.30 sularında Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karapınar kavşağında Yusuf Taşdemir kontrolündeki 07 BAC 059 plakalı otomobil ile Osman E. kontrolündeki 35 DV 0707 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Gulagam N., Rufina S., İlyas S., Nazlı S. ve Leila N. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlar ilk müdahalelerinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Taşdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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