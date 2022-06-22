Burdur’da korkunç kaza: 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

Hüseyin Görkem Tüzün (24) idaresindeki otomobil, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt beldesi Çomaklı Beli mevkiinde şarampole devrildi. Kaza sonrasında sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe (23) ve Mustafa Özbilek (25) çifti, ile Hüseyin Erdoğan (29) ve Ersan Konaç (23) yaralanırken, 2 yaşındaki Yılmaz bebek kaza yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR ÇIKARILIRKEN LPG TANKI PATLADI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken bebeğin cenazesi ise Çavdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından araçtaki LPG tankının patlaması sonucu yangın çıktı. Söğüt Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.