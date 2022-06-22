Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da korkunç kaza: 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:18 Son Güncelleme: 22.6.2022 15:47

Burdur’da korkunç kaza: 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Burdur’da korkunç kaza: 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi Çomaklı Beli mevkiinde şarampole devrilen otomobilin içinde 2 yaşındaki Yılmaz Özbilek hayatını kaybetti. Kazada yanan otomobil küle döndü.

Hüseyin Görkem Tüzün (24) idaresindeki otomobil, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt beldesi Çomaklı Beli mevkiinde şarampole devrildi. Kaza sonrasında sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe (23) ve Mustafa Özbilek (25) çifti, ile Hüseyin Erdoğan (29) ve Ersan Konaç (23) yaralanırken, 2 yaşındaki Yılmaz bebek kaza yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR ÇIKARILIRKEN LPG TANKI PATLADI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken bebeğin cenazesi ise Çavdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından araçtaki LPG tankının patlaması sonucu yangın çıktı. Söğüt Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! İşte masadaki tasarılar: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini duyurdu: Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Voleybol milli maç ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? TRT Spor ile Kanada Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Son dakika | Afganistan'da taş taş üstünde kalmadı! Deprem 950 kişinin canını aldı; Türkiye hemen harekete geçti
Asgari ücret zammı için son viraj! Hesaplamalar yapıldı: net ve brüt 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
SON DAKİKA | MOBESE ve güvenlik kameralarına yeni düzenleme! Bakan Soylu açıkladı: Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da korkunç kaza: 2 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA