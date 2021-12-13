Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da Mehmet Akif'i öldürmüştü! Cani genç hakkında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:35 Son Güncelleme: 13.12.2021 09:36

Burdur'da Mehmet Akif'i öldürmüştü! Cani genç hakkında flaş gelişme

DHA
Burdur’da Mehmet Akif’i öldürmüştü! Cani genç hakkında flaş gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün korkunç bir cinayet işlenmişti. Borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Akif Bingül'ü (22) bıçaklayarak öldüren arkadaşı N.B.Ç. (17) bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Kan donduran olay dün yaşandı... İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül ile N.B.Ç. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli N.B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.B.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Burdur'da Mehmet Akif'i öldürmüştü! Cani genç hakkında flaş gelişme
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