Burdur’da Mehmet Akif’i öldürmüştü! Cani genç hakkında flaş gelişme

Kan donduran olay dün yaşandı... İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül ile N.B.Ç. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.