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Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:31

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza, Bucak'a bağlı Elsazı köyünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat Abut (26) idaresindeki motosiklet ile Isparta-Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınında Gülüzar K. (28) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde motosiklet sürücüsü Abut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan ağır yaralı Ümmühan Nur Soycan ise kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan sürücüsü ile otomobilde bulunan Şehri K. (54) ise Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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