Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 18:44 Son Güncelleme: 19.11.2022 19:05

Burdur'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Osman Çelikbaş işyerine gelen Şehmus Bakış’ı kasığından (33), arkadaşı Şerafettin Aksoy’u (49) bacağından vurdu. Atar damarı yırtılan Şehmus Bakış hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Burdur’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Polisi alarma geçiren olay saat 11.00 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ve emlak satışı yapan Osman Çelikbaş. iş yerine gelen Şerafettin .Aksoy ve Şeyhmus Bakış arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden yüzünden tartışma çıktı.

SİLAHLAVURUP POLİSE TESLİM OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Çelikbaş, belindeki tabancayla Şerafettin Aksoy ve Şeyhmus Bakış'a ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Şerafettin Aksoy'un bacağına, Şeyhmus Bakış'ın ise kasığına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği ŞŞerafettin Aksoy ve Şeyhmus Bakış, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Bakış, kasığındaki atar damarına mermi isabet etmesi üzerine tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından cinayet zanlısı Osman Çelikbaş suç aleti silah ile polise teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda öldürmek amacıyla ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirten Çelikbaş çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından Şehmus Bakış'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayın büyümemesi için geniş il merkezinde güvenlik tedbirleri aldı.

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Burdur'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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