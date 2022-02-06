Burdur’da soba faciası: 1 ölü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 162'nci Sokak'ta bulunan evde, sabah namazını kılmak için kalkan Bekar çiftinin kızları, babasının ve annesinin yatakta hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ayşe Bekar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Bekar ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre çiftin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi. Ayşe Bekar'ın cenazesinin, Karamanlı ilçesi Kılavuzlar köyünde toprağa verileceği belirtildi.