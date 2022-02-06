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Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:16

Burdur'da soba faciası: 1 ölü

DHA
Burdur’da soba faciası: 1 ölü

Burdur'da acı bir olay yaşandı... Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten Ayşe Bekar (83) yaşamını yitirirken, eşi Osman Bekar (84) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 162'nci Sokak'ta bulunan evde, sabah namazını kılmak için kalkan Bekar çiftinin kızları, babasının ve annesinin yatakta hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ayşe Bekar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Bekar ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre çiftin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi. Ayşe Bekar'ın cenazesinin, Karamanlı ilçesi Kılavuzlar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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Burdur'da soba faciası: 1 ölü
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