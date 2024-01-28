Burdur’da sobadan çıkan yangında anne kurtarıldı oğlu yanarak can verdi

Korkunç olay Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta, anne ve oğlunun yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE MAHSUR KALDI

Korkunç yangında evde bulunan Fatmana Evcil komşularının ölümü göze alarak eve girmesini ardından dışarı çıkarıldı. Evcil'in oğlu Murat Aynur ise evde mahsur kaldı. Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni tanınmaz halde bulundu. Aynur'un cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Doktorlar kurtarılan Fatma Evcil'in hayati tehlikesini bulunmadığın bildirdi.