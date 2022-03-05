Burdur’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Cinayet zanlısı Toprak T., polise teslim oldu. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Akgöz ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken, market önünde karşılaştıkları Toprak T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Toprak T., Akgöz ve Daşdiken'i göğsünün çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri 2 ağır yaralıyı ola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Akgöz ve Mehmet Daşdiken hayatını kaybetti. Korknuç cinayetin ardından Toprak T. ise polis merkezine giderek teslim oldu.