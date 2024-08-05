Burdur’da takla atan otomobilden çatıya fırlayan genç öldü

Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü Fethiye- Burdur Karayolu'nda 4 Ağustos gecesi saat 00.00 sıralarında Fethiye'den İstanbul'a gitmekte olan Beytullah B. idaresindeki hafif ticari araç, Çallıca mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARKA KOLTUKTAN ÇATIYA UÇTU

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje ardından yol kenarında bulunan müstakil evinin duvarına çarparak taklalar atıp bahçeye devrildi. Kaza esnasında arka koltukta uyuduğu öğrenilen Emre Barış Savur takla atan araçtan fırlayarak evin çatısına uçtu. Sürücü Beytullah B. ve diğer yolcu Yunus E. D. araç içinde sıkışarak yaralandı. O sırada balkonda oturan ev sahibi Hamdi Şimşek'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Beytullah B. ve Yunus E. D. ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çatıya uçan Emre Barış Savur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

'BENİM ÜZERİME GELECEKTİ'

Balkonda otururken bir anda duyduğu gürültü ile irkilen ev sahibi Hamdi Şimşek, "Ben balkonda oturuyordum. Aniden bir gürültü geldi. Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti. Gürültüyle birlikte bir anda ortalığı toz bulutu kapladı ve araba önümüze düştü" dedi.