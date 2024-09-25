Burdur’da vahşet: Kuzen katili ve eşi tutuklandı!

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, babası Y.A. (47), arkadaşları B.T. ve E.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Y.A., B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla bırakıldı.