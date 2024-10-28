Burdur’da yaşlı adam evde yanarak öldü

Olay Dirmil ilçesi Kızılyaka Köyü'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan Mehmet Çelik'in evinde akşam bir anda alevler yükseldi. Yakınları Mehmet Çelik'i alevlerin arasından kurtarmak amacıyla koştu. Ancak alevler evin tamını sardı. Yapılan tüm uğraşlara rağmen Çelik dışarı çıkartılamadı.

TANINMAZ HALDE BULUNDU

Dirmil Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından alevler söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından Mehmet Çelik'in cenazesi tanınmaz halde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları Mehmet Çelik'in gece yatmadan önce yatakta sigara içtiğini yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini kaydetti. DNA testinin ardından Mehmet Çelik'in cenazesi köyünde Kızılyaka Köyünde toprağa verilecek.