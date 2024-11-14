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Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:22

Burdur'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı!

Burdur-Antalya karayolunda yol kenarında bekleyen hafif ticari araca arkasından gelen otomobilin ve kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Burdur’da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı!
Feci kaza, saat 13.15 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Mücahit H. A. (27) idaresindeki 06 BKN 108 plakalı otomobil yol kenarında bekleyen Salih K. (64) idaresindeki 15 AH 233 plakalı marka hafif ticari araca çarptı. Aynı yönde seyreden İbrahim C.(37) idaresindeki 15 ACJ 574 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonet ise daha önce kaza yapmış olan 06 BKN 108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç içerisine sıkışan Mücahit E. A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emirhan S.(17) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Burdur'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı!
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