Burdur’daki kazada bir aile yok oldu! Olaydan 2 saat önce çekilen görüntüler yürek burktu!

Burdur karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarparak dehşet saçtığı kazada bir aile yok oldu. Kazada otomobilin sürücüsü Bayırbaşı köy imamı Şenol Özalp (54) ile araçtaki Günaydın Cirit Baş (47), eşi Bayram Baş (49), çocukları Mehmet Emre Baş (6) ile Yağmur Baş (7) yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Yusuf Akın (58) ise yaralandı. Kamyon şoförü Ahmet Aydoğan (48), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAZADAN 2 SAAT ÖNCE ÇEKİLDİ

Baş ailesini yok eden kazadan yalnızca 2 saat önce çekilen mutlu mesut anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden baba Bayram Baş'ın 6 ve 7 yaşlarında olan çocukları Mehmet Emre ve Yağmur'un 'Prenses' adlı bir kediyi sevdiğini kayda aldığı görüldü.

Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video

Bayram Baş, aile fertlerinden kameraya gülümsemelerini isterken çocuklarına kediye karşı nazik olmaları uyarısında bulundu.

ÖNCE TRAKTÖRE, SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova- Burdur Karayolu Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Hızını alamayan kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp yönetimindeki otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş ve oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde, eşi Bayram Baş ile kızı Yağmur Baş ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan traktör sürücüsü Yusuf Akın, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ISP ARTA'DAN DÖNÜYORLARMIŞ

Otomobil sürücüsü Bayırbaşı Köyü imamı Şenol Özalp'ın üniversite kazanan kızını Isparta'ya yurda yerleştirmek için gideceğini öğrenince eşi Günaydın Cirit Baş'ın ailesinin Isparta'da olması nedeni ile eşi ve çocuklarıyla birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesinden aynı otomobil ile Isparta'ya gitti. Baş ailesi, Isparta'daki yakınlarını ziyaret etti. Şenol Özalp da kızını yurda yerleştirdi. Akşam 5 kişi aynı otomobil ile tekrar Yeşilova ilçesine dönüş yoluna geçtiği sırada kaza meydana geldi.



Şenol Özalp

BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 4 kişilik Baş ailesi Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı Köy mezarlığında gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Yeğeninin cansız bedenin alan dayı Taciddin Cirit, "Şenol Özalp Isparta'ya gidince onlar da günü birlik kardeşimin anne ve babasını, çocuklar dedesini ve anneannelerini ziyaret etmek için hep birlikte Isparta'ya gelmişler. Akşam dönüş yolunda kaza meydana gelmiş. Eniştem evin tek oğluydu. Bütün ailesi yok oldu. Bu acıya can dayanmaz. Eniştem Yeşilova Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Katliam gibi kazanı ardından kamyon şoförü Ahmet Aydoğan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.