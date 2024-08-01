Burdurlu işadamı kaza kurbanı

Kaza 31 Temmuz 17:00 sularında Çubuk Beli Tünel bölgesinde meydana geldi. Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya'ya iş arızalan iş makine-asına parça almaya gelen Nadir Sezgin'in kullandığı otomobil Çubuk Beli Antalya istikameti Tünel bölgesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nadir Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sezgin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Nadir Sezgin Burdur'un Bucak ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Sezgin'in annesi Aysel, babası Ramazan Sezgin, yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi.

