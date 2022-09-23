Burs başvuruları başladı

Bu yıl 5 bin üniversiteli gencin yararlanacağı burslara başvurular 23 Eylül – 14 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem Bursa'da bir ilki gerçekleştirerek, üniversitelilere burs desteği başlatmıştı. Kısa adı 'BURSKOOP' olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi'ni kuran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem 3 bin öğrenciye aylık 500'er TL burs vermişti. Gelen yoğun talep üzerine burs imkanından yararlanacak üniversiteli sayısı bu yıl 5 bine çıkarılırken, burs başvuruları da başladı. Burs imkanından yararlanmak isteyen üniversiteli gençler başvurularını 14 Ekim tarihine kadar burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Burskoop'tan 8 ay boyunca aylık 500'er TL burs alacak.

LİSELİLERİN BAŞVURUSU EKİM'DE

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 – 2023 eğitim döneminde yine bir ilke imza atarak, burs desteğini meslek liselileri de kapsayacak şekilde genişletti. Özellikle sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini teşvik etmek amacıyla bu yıl 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 300'er TL burs verilecek. Burs desteğinden; meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, gemi yapımı, biyomedital cihaz teknolojileri, grafik ve fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat teknolojisi, kimya teknolojisi, laboratuvar hizmetleri, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakımı, yenilenebilir enerji teknolojileri ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Meslek liselilerin burs başvuruları da 07 - 16 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapılacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi bu yıl toplamda 10 bin öğrenciye burs vermiş olacak.

GELECEĞE YATIRIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en önemli zenginliğinin genç nüfusu olduğunu, gençlere yapılan yatırımın da ülkenin geleceğine yapıldığını söyledi. Geçen dönem başlattıkları burs desteğiyle üniversiteli gençlere ve ailelere bir nebze de olsa katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Gençlerimizden ve ailelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Talebin de yoğun olduğunu görünce 3 bin olan sayıyı 5 bine çıkardık. Yine bu yıl meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi de burs kapsamına dahil ettik. Biz yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bu eğitim döneminin de öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum" dedi.