Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bakanlığın açıklamasına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören TC vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.