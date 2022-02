Bursa 2 yıl içinde hızlı trene kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi için Mudanya yolundaki hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemelerinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bursa'nın 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 600 kilometreye ulaştırdık. Bursa yıllarca demir yolundan yoksun bırakıldı. Balıkesir-Bursa- Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inşaatı ile Bursa'yı demir yolu ağına entegre ediyoruz. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattına bakanlığımız tarafından yapılmakta olan metronun entegre edilmesi sayesinde, Bursalı hemşehrilerimize hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunacağız' diye konuştu."Emek-Hızlı Tren GarŞehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020'de imzalanan protokol ile bakanlığımızca devralındı" diyen Karaismailoğlu şunları söyledi:"Toplam 4 istasyon ve 6 kilometre uzunluğunda olan Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımız, tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometrede 52,7 kilometreye ulaşacak. İşletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya bulvarını katederek, en önemli duraklar olan HT Garı'na ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacak. Böylelikle Bursalı vatandaşlarımızın hastaneye erişimini de kolaylaştıracağız. Metro hattımız günlük 300 bin yolcuya hizmet verecek. Hattın inşaatı aç-kapa yöntemiyle yapılacak ve bittiğinde; caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacak. 2023 yılı içinde tamamlamayı hedeflediğimiz metro hattımız faaliyete geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlara sahip olacağız."Bakan Karaismailoğlu, CHP'yi eleştirerek şöyle konuştu: "20 yılda Türkiye'nin raylı sistem altyapısında milletimize sağladığımız konforu ve güveni her fırsatta dile getiriyoruz ancak heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet edenler dar zihniyetler, Bursa'daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktılar. Ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk. Yok öyle, çamur at izi kalsın. Bizler kendilerine gereken cevapları verdik. Mahkemede de hesaplaşacağız. İşin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık. Yani 106 kilometrelik ilk ihale 201 kilometreye çıktı. Üstelik 2 ihale arasında 29 aylık süre farkı var. 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da projeye ilave edildi. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur."