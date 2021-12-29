Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1993 yılında, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulan, halihazırda 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren 'Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY, Özbekistan'ın Hiva Şehri'nde gerçekleştirilen 38. Dönem Toplantısı'nda Bursa'yı '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan etti. Bursa, Eskişehir ve Kastamonu'nun ardından Türkiye'den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu.



Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.



"FARKI ORTAYA KOYMAK ÖNEMLİ"



Toplantıda yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: "Osman Bey'in vasiyeti Devleti Aliyenin payitahtı kadim şehir Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin sevincini yaşıyoruz. TÜRKSOY Türk halklarının gönlünden geçen düşünceyi yüklenen kurumdur. İnsanlıkla yaşıt bir tarihin bir kültürün varislerinin bütün yönleriyle dünyaya anlatılması neticede uluslararası bilinirliğiyle hak ettiği seçkin yere gelmesi için mesai harcanıyor. Türk'ün kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını yaşatarak geleceğe aktarmaktan bahsediyoruz. Eğer anlaşılmak istiyorsak iyi bilinmeliyiz, iyi bilinmek istiyorsak da iyi anlatmalıyız. Var olanı anlatmak değil var olma sebebini anlatmak esas olmalı. Kültür varlıklarımız, doğal zenginliklerimiz gibi sahip olduğumuz değerlerden insanlar sadece çok güzel diye bahsediyorsa bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Farkı ortaya koymak önemli."



"AMACIMIZ DÜNYA ÇAPINDA MARKALAŞMAK"



TÜRKSOY'un kültür hayatına kattığı en kıymetli yeniliklerden bir tanesinin, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa'mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak" dedi. Tarihî Baharat Yolu ile Tarihî İpek Yolu'nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu, aynı zamanda önemli bir ticaret ve ihracat şehri de olan Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmesini hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile Bursa'nın turizmden aldığı payı daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.



"TARIM, TURİZM, ÜNİVERSİTE, BALIKÇILIK, DAĞ VE DENİZ SPORLARI KENTİ"



Bursa Valisi Yakup Canbolat toplantıda yaptığı konuşmada, "Bursa ipeğin ve zanaatın ilk merkezlerinden biri ve sadece Osmanlı'nın değil, yüz yıllarca Roma'nın görkemli hikâyesinin düğüm noktasını oluşturdu. Bursa, ana karakteristik özelliğini Osmanlı İmparatorluğu'ndan alır. Bu yönüyle bakıldığında Bursa, tarihin melez bir şehri olarak görünse de her köşesinde Osmanlı'nın mührünü görmeniz mümkün. Ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezi üslerinden biri olan Bursa aynı zamanda tarım, turizm, kaplıca, üniversite, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el sanatları ve halk sanatları alanında Unesco Yaratıcı Şehirler arasına seçildi. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk Dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa'ya bu gücü veren birçok parametre vardır' dedi.



2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ PROJELERİ TANITILDI



Ayrıca toplantıda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Projeleri tanıtıldı. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası'ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları ile Türk Dünyası'na yeni kalıcı eserler kazandırmak planlandığı belirtildi. Bunların yanı sıra; ilim, fikir ve yayın hayatına değer katacak pek çok proje de hayata geçeceği ifade edildi. Ayrıca gençlerin bilime ilgilerini artırmak ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak adına, geçmişten günümüze Türk Bilim Adamları ana başlığı altında interaktif sergiler, kısa film gösterimleri, sempozyumlar ve günümüzde yaşayan başarılı Türk Bilim Adamları buluşması, Türk Dünyası Bilim Şenliği gerçekleştirilecek. Türk görsel sanatları ve sergilerini tüm dünyaya tanıtmak için, 'Türk dünyası kadın ressamlar buluşması', dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek Türk kültürüyle ilgili fotoğraf sergileri, 'Türk Fotoğrafçılar Türk Dünyasını Fotoğraflıyor' Projesi, 'Türk Dünyası müzeler ve sergiler buluşmaları' gerçekleştirilecek.