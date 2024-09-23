Bursa acı olay: 2 yaşındaki Faruk sulama kanalında öldü

Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...