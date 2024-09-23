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Giriş Tarihi: 23.9.2024 16:47

Bursa acı olay: 2 yaşındaki Faruk sulama kanalında öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi... Sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti...

DHA
Bursa acı olay: 2 yaşındaki Faruk sulama kanalında öldü

Olay, Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Karacabey'e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Bursa acı olay: 2 yaşındaki Faruk sulama kanalında öldü
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