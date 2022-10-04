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Giriş Tarihi: 4.10.2022 21:03

Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

AA
Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Salih Bozkurt idaresindeki 63 TG 009 plakalı tırda, Ankara yönüne giderken Mezit mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün dumanı fark ederek panikle yol kenarındaki bariyere çarpmasının ardından aracın makas atması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaptı.

Olay nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşım sağlanamayan yolun Ankara istikametinde trafik, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü
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