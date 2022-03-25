Bursa Belediye Meclisi’nde şok ’Hıyarağası’ diyip toplantıyı terk etti

Bursa'da Meclis toplantısına katılan CHP'li Meclis üyeleri, vatandaşın su faturalarına katı atık bedellerinin yeniden yansıtılmasını istedi. Tartışma çıkaran CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ak Partili Meclis üyelerine "Hıyarağası" diyerek hakaret edip meclisi terk etti. Sertaslan, son olarak yasak aşkı ve yasak aşkından olan çocuğuyla gündeme gelmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Meclis toplantısına katı atık bedelleri damga vurgu. Kısa bir süre önce vatandaşın cebini rahatlatacak bir karar alan ve su faturalarına yansıtılan katı atık bedellerini kaldıran Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'li meclis üyelerinden tepki geldi. CHP'liler, katı atık bedellerini faturalara yeniden yansıtılmasını istemesi şaşkınlıkla karşılandı. Bir süre önce yasak aşkı ve bu ilişkisinden dünyaya gelen çocuğuna bakmadığı iddiasıyla gündeme gelen Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Bağırarak hitap ettiği mecliste, kasten gerginlik yarattı. Sertaslan, katı atık bedellerini kaldırılması yönünde oy kullanan Ak Partili Meclis üyelerine dönerek "Hıyarağası" şeklinde hakaret etmesi gerginliği arttırdı. Asabiyetinin sebebi, vatandaşa yansıtılmayan katı atık bedelleri olan Sertaslan hakaretlerinin ardından meclisi terk etti.





GELİRLERİ DÜŞÜYOR DİYE ÇİRKİNLEŞTİLER



Vatandaşın su faturalarına yansıtılan katı atık bedellerinin kaldırılması ile birlikte Belediye gelirlerinin düştüğünü savunan ve vatandaş adına sevinecekleri yerde, asabileşen CHP'li Meclis üyeleri ortamı gerdi. Meclis toplantısının en başından beri asabi ve sert tavırlarıyla dikkat çeken CHP'li Sertaslan, meclis gündemine katı atık bedeli konusu gelince bağırarak hakaretler etmeye başladı. Sertaslan, Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız'a karşı sesini fazla yükseltince olaya dahil olan meclis üyelerine dönerek "Hıyarağası" diye bağırdı. Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız, Başkan Sertaslan'ın özür dilemesini istedi ancak Sertaslan, kendisinin üzerine yüründüğü iddiasını ortaya atarak, "Benim bu meclise son gelişim" dedi ve salonu terk etti.