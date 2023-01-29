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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Bursa buluşması

İki yılda bir toplanıp uzayla ilgili gelişmeleri konuşan dünya astronotları bu yıl Bursa’da toplanıyor. Ünlü kozmonot Sergei Krikalev ile astronotlar Jeffrey Hoffman, Jean-François Clervoy ve Sultan bin Salman da konuk listesinde

Bursa buluşması
Uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden (GUHEM), yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers-ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül'de Bursa'da gerçekleşecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak. Uzayda 803 gün geçiren Rus kozmonot Sergei Krikalev'den 5 görevde 50 saatten fazla EVA (uzay taşıtı dışı etkinlik) gerçekleştiren astronot Jeffrey Hoffman'a, Fransız astronot Jean- François Clervoy'dan Suudi Prens astronot Sultan bin Salman'a kadar çok önemli isimlerin kongreye katılması bekleniyor. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, "Bugüne kadar çok az sayıda kişi uzay sınırını aşma şansına sahip. Daha önce uzaya çıkmış astronotların tamamı ASE üyesi. Bu dernek yaklaşık iki senede bir farklı ülkelerde toplanarak uzaydaki çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıyor. Bu seneki toplantıyı da Bursa'ya kazandırdık. Bu sayede 100'ün üzerinde tanınmış astronot ve kozmonot beş gün boyunca bizlerle olacak. Kendi içlerinde yapacakları toplantının dışında GUHEM'in çalışmaları ve bilim toplum çalışmalarıyla gençlerin bu alanda farkındalığının artırılması için bizlere de yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu. Mirahmetoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında GUHEM olarak büyük bir etkinliğe imza atacakları için heyecanlı olduğunu belirtti. AA

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Bursa buluşması
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