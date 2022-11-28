Bursa Bungalov Evleri Fiyatları – Bursa Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Bursa bungalov evleri fiyatları hemen hemen otel fiyatları ile eşdeğerdir. Gözlerden uzak, doğa ile iç içe bir konaklama arzusunda olan insanlar genellikle tercihlerini bungalov evlerden yana kullanırlar. Bursa bungalov evleri nerede araştırmanızda karşınıza çok sayıda alternatif çıkacaktır. Bu alternatifler içinden imkân ve bütçe değerlendirmesi ile sizin için uygun seçimi yapabilirsiniz. Bursa bungalov konaklama ne kadar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bursa Bungalov Evleri Nerede?



Bursa ve çevresinde çok sayıda bungalov ev vardır. Bu bungalov evler içerisinden tesis imkânlarını değerlendirerek sizin için en uygun seçimi yapabilirsiniz. Bursa ve çevresinde popüler olan ve en çok tercih edilen bungalov evleri aşağıdaki başlıklarımızda bulabilirsiniz.

Gököz Natural Park



Uludağ'ın zirvesinde olan bu tesiste, otantik şekilde inşa edilmiş birçok bungalov ev bulabilirsiniz. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her türlü imkânın tesis içerisinde olduğunu görebilirsiniz.

İznik Askania Bungalov Evler



İznik Gölü kıyısında bulunan bu bungalov evler, tomruk ve ahşap işçiliğinin izlerini taşır. Toplam 30 adet konaklama alanının bulunduğu bungalov evlerin arazisi yaklaşık 8 bin m2'dir.

Bağdat Resort



Yalova'da bulunan bu tesiste modern şekilde dizayn edilmiş çok sayıda bungalov ev bulunur. Ormanla iç içe olan bu alanda aynı zamanda büyük bir havuz da vardır. Yılın her mevsimi bu tesisi kullanabilirsiniz.

Uludağ Orman Köşkleri



Bursa şehir merkezine 30 km mesafede olan bu tesise hem özel aracınız hem de teleferik ile ulaşabilirsiniz. Tamamen ahşaptan yapılmış olan bungalov evlerde ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız her türlü imkân bulunmaktadır.

Dostum Doğa Sporları ve Turizm Merkezi



Bu tesis, İnegöl'de bulunan Yenice Göleti kıyısında yer alır. Doğa sporlarının yanı sıra konaklama için de uygun alternatiflerin yer aldığı bu tesis yeşillikler içinde bir alanda konuşludur.

Bursa bungalov evleri fiyatları, işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Bu anlamda sabit bir fiyat listesi söz konusu değildir. Tercih etmek istediğiniz işletmenin imkânlarını inceleyip fiyat konusunda bilgi almak için işletmeyi direkt olarak arayabilirsiniz. Fiyatlar dönemsel olarak değişmektedir. Kısa bir araştırma ile en sağlıklı bilgiye ulaşabilirsiniz.