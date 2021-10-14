Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan öğrencilere fatura müjdesi

"SU FATURALARININ YARISI BİZDEN"

Aktaş yaptığı paylaşımda öğrencilere fatura müjdesi verdi ve "Yurt sorunu yaşayan öğrencilerimizin yanında durduğumuz gibi evde kalan üniversiteli genç kardeşlerimize de destek oluyoruz. Öğrenci belgesi ile başvuru yapan üniversite öğrencilerimizin su faturalarının yarısı bizden. Yani %50 indirimli… Her zaman yanınızdayız gençler." ifadelerini kullandı.