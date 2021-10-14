Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan öğrencilere fatura müjdesi

Türkiye'de son günlerin ana gündem maddelerinden biri yurt operasyonu oldu. Öğrencilerin yurda yerleşemediği yönünde algı yaratılırken, eylem yapan öğrencilerin çoğunun yurt başvurusu dahi olmadığı anlaşıldı.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE, MUHALEFETE CEVAP
Muhalefetin yurt algısı hala devam ederken, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya paylaşımı hem öğrencilere müjde hem de muhalefete adeta cevap oldu.
"SU FATURALARININ YARISI BİZDEN"
Aktaş yaptığı paylaşımda öğrencilere fatura müjdesi verdi ve "Yurt sorunu yaşayan öğrencilerimizin yanında durduğumuz gibi evde kalan üniversiteli genç kardeşlerimize de destek oluyoruz. Öğrenci belgesi ile başvuru yapan üniversite öğrencilerimizin su faturalarının yarısı bizden. Yani %50 indirimli… Her zaman yanınızdayız gençler." ifadelerini kullandı.