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Giriş Tarihi: 1.11.2022 15:09

Bursa Büyükşehir Belediyesinden "gitarını parçalayan genç" ile ilgili açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesince, kentteki bir metro istasyonunda gitar çalarken gelen şikayet üzerine görevlilerce uyarılan gencin, enstrümanını kırmasına ilişkin açıklama yapıldı.

AA
Bursa Büyükşehir Belediyesinden gitarını parçalayan genç ile ilgili açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal anlamda sokak sanatçılarına sahip çıkan, sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda sorunsuz bir şekilde icra etmelerine imkan sağlayan, Türkiye'deki örnek belediyelerden olduğu belirtildi.

Özellikle salgın döneminde sokak sanatçıları için "Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı Projesi"nin hayata geçirildiği, başvuran sokak sanatçılarına, yapılan değerlendirmelerin ardından kentin 15 ayrı noktasında sanatlarını özgürce icra etmelerine imkan sunulduğu hatırlatılan açıklamada, 200'ü aşkın kişinin bu uygulamadan yararlanmaya devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca, bu yıl ikincisi yapılan "Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali"ne 14 grup ve 110 bireysel başvuru olmak üzere 180 sanatçının katıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kamera kayıtları incelenerek, 29 Ekim Cumartesi günü BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu'nda yaşanan üzücü olayın, metro ve vagonlarda seyir halinde vatandaşlarımızdan gelen şikayet üzerine zabıta ekiplerimizce vagonun istasyonda durması sırasında nazikçe sözlü uyarı yapıldığı ancak gitar çalan gencin 'metroda şarkı söyleyip, gelir elde etmesine izin verilmeyen' şeklinde lanse edilerek kamuoyunda kurumumuzun, gencin sanatını icra etmesine engel olduğu ve gitarını kırdığı şeklinde açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Kentimizin her köşesinde sanatını icra etmek isteyen 200'ü aşkın sanatçımıza haksızlık olacağı ve söz konusu olayın kurumumuzun hizmetlerine gölge düşürdüğü anlaşılmaktadır. Bu konuda herhangi bir denetimde sıkıntı yaşanmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğüne şahsi başvuru veya telefon ile kayıt olunması halinde hem maddi destek sağlanmakta hem de denetim ekiplerimizce herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Yaşanan olayın gerçek dışı bilgilerle dijital platformlarda yer verildiği ancak sanatın her daim destekçisi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sokak sanatçılarımızın yanında olduğunu ve her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İstasyonun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gencin, gitarını zemine vurarak kırması yer alıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesinden "gitarını parçalayan genç" ile ilgili açıklama
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