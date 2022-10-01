Bursa Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Feribotla, Otobüsle Çanakkale Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa Çanakkale arası kaç saat sürer diye merak edenler, navigasyon üzerinde iki konumu girerek detayları inceliyor. Bursa ile Çanakkale arasında yer alan mesafe genelde insanların düşündüğünden daha fazladır çünkü Çanakkale'nin şehir merkezi sahil bölgesinde konumlanmıştır. Peki buna göre Bursa Çanakkale arası feribotla kaç saat sürer? Yolculuğun ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağına bağlı olarak süre değişse bile Bursa Çanakkale arası kaç km sorusunun yanıtı ortalama olarak bellidir. İçeriğimizde otobüsle Çanakkale Bursa arası kaç saat sürer sorusunun yanıtını detaylı bir biçimde paylaştık.

Bursa Çanakkale Arası Kaç Km?

Aradaki mesafe iki şehrin haritada yan yana konumlanmış olması dolayısıyla kısa zannedilse bile Çanakkale şehir merkezi tam sahil noktasına konumlandığından dolayı aslında mesafe biraz uzaktır. Bursa Çanakkale arası eldeki verilere göre tam 274,4 km'dir.

Bursa Çanakkale Arası Feribotla Kaç Saat Sürer?

Bursa Çanakkale arası feribot seferleri iki şehir arasında yolculuk yapacakların en fazla tercih ettikleri ulaşım hattı olmaktadır. Peki ya Bursa Çanakkale arası feribotla kaç saat sürer? Çanakkale ile Bursa arası feribot ile 4 saat sürmektedir.

Bursa Çanakkale Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Bursa ile Çanakkale arasında otobüs yolculuğu genelde 4 saat sürmektedir. Verilen molalara bağlı olarak bu süre 4 saat 30 dakikaya kadar çıkabilir.

Çanakkale Bursa Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürer?

Çanakkale Bursa arası özel araç ile otobüse nazaran daha kısa sürmektedir. Yolculukta yapılan hıza ve hava koşullarına bağlı olarak saat süresi değişse de ortalama olarak Çanakkale Bursa arası özel araçla 3 saat sürmektedir.