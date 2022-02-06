Bursa Emniyeti’nin acı günü

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta görevi başındayken beyin kanaması geçirdi. Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akpınar, yaşam savaşını kaybetti.
Akpınar için dün Bursa Emniyet Müdürlüğü FSM Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törende Akpınar'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Akpınar'ın annebabası, eşi ve tek çocuğu taziyeleri kabul etti. Engin Akpınar'ın cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardandan Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedildi.