Haberler Yaşam Haberleri Bursa ilk mavi bayrağına kavuştu, Bursa’da ilk Tükiye’de ikinci
Giriş Tarihi: 5.8.2022 14:40 Son Güncelleme: 5.8.2022 14:43

Bursa ilk mavi bayrağına kavuştu, Bursa’da ilk Tükiye’de ikinci

Uzun süredir Bursa plajlarına mavi bayrak kazandırma yönündeki çalışmalar nihayet meyvesini verdi. Bursa ilk mavi bayrağına, denize kıyısı olmayan İznik’te kavuştu. İznik, bu anlamda Türkiye’de de ikinci mavi bayraklı göl plajı unvanını aldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa ilk mavi bayrağına kavuştu, Bursa’da ilk Tükiye’de ikinci

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılının Ekim ayında başlattığı Mavi Bayrak çalışmaları 10 ayın ardından sevindiren bir haberle sonuçlandı. Temiz ve berraklığı ile bilinen İznik Gölü İnciraltı halk plajı, mavi bayrak için gereken 33 kriterin yerine getirilmesinin ardından bayrağı kaptı.

BURSA'DA İLK, TÜRKİYE'DE İKİNCİ

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV)'in mavi bayrak konusunda belirlediği 33 kriterin tamamının yerine getirilerek tescillendiği İznik Gölü İnciraltı plajı, Bursa'ya ilk mavi bayrağı getirirken, Van Gölü kıyıısındaki Mollakasım plajının ardından Türkiye'de ikinci sırayı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi! GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
AÇIKLANDI! Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı || EGM PA 2022 bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim haberleri hız kazandı!
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa ilk mavi bayrağına kavuştu, Bursa’da ilk Tükiye’de ikinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA