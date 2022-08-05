Bursa ilk mavi bayrağına kavuştu, Bursa’da ilk Tükiye’de ikinci

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılının Ekim ayında başlattığı Mavi Bayrak çalışmaları 10 ayın ardından sevindiren bir haberle sonuçlandı. Temiz ve berraklığı ile bilinen İznik Gölü İnciraltı halk plajı, mavi bayrak için gereken 33 kriterin yerine getirilmesinin ardından bayrağı kaptı.
BURSA'DA İLK, TÜRKİYE'DE İKİNCİ
Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV)'in mavi bayrak konusunda belirlediği 33 kriterin tamamının yerine getirilerek tescillendiği İznik Gölü İnciraltı plajı, Bursa'ya ilk mavi bayrağı getirirken, Van Gölü kıyıısındaki Mollakasım plajının ardından Türkiye'de ikinci sırayı aldı.