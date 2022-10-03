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Giriş Tarihi: 3.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 3.10.2022 15:44

Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Otobüsle, Feribotla, Özel Araçla İstanbul Bursa Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Çeşitli lezzetleri ile ünlü Bursa, her yıl pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri, mimarisi ve kış turizmi ile sıklıkla merak edilen Bursa, İstanbul’a da yakınlığı ile biliniyor. Bu nedenle Bursa İstanbul arası kaç km sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Bu yazımızda sizin için otobüsle, feribotla, özel araçla İstanbul Bursa arası kaç kilometre ve ne kadar sürer sorularının yanıtlarını derledik.

Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Otobüsle, Feribotla, Özel Araçla İstanbul Bursa Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Bursa İstanbul arası kaç km sorusu, iki il arasındaki mesafeyi öğrenmek isteyenler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Üstelik özel araçların yanı sıra feribot ve toplu taşıma ile de şehirler arası ulaşım sağlanıyor. Çeşitli yolların mevcut olması ve kolay ulaşılabilirliği Bursa İstanbul kaç km diye merak ettiriyor. Peki otobüsle, feribotla, özel araçla İstanbul Bursa arası kaç kilometre ve ne kadar sürer? Konu hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Bursa İstanbul Arası Kaç Km?

Bursa ile İstanbul arası sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. İki şehir arasındaki mesafe 155 km olarak biliniyor.

Bursa İstanbul Arası Ne Kadar Sürer?

Bursa İstanbul arası kaç saat sorusunun yanıtı kullanılan araca göre değişiklik gösteriyor. Özel araçla 3 saatte; otobüsle ise 3 ila 4 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Otobüsle, Feribotla, Özel Araçla İstanbul Bursa Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
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