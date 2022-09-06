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Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:52

Bursa-İstanbul deniz otobüsü sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Fırtına dolayısıyla saat 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü sefer iptalleri
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