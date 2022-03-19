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Giriş Tarihi: 19.3.2022 01:18

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14’ü iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00, 09.30, 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.30, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
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