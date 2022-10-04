Bursa İzmir Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla İzmir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa İzmir arası kaç saat sürer? Bu soruya direkt olarak dakikasına kadar cevap vermek ne yazık ki mümkün değildir. Şehirler arası yolculukta pek çok faktör bulunur ve bunların hepsi yolculuğun süresini doğrudan etkiler. Peki ya Bursa İzmir arası otobüsle ne kadar sürer? Otobüs veya uçağın aksine genellikle insanlar gideceği yere özel araçla ne kadar sürede gidebileceklerini öğrenmek isterler. Peki ya Bursa İzmir arası özel araçla kaç saat sürer?

Bursa İzmir Arası Kaç Km?

İzmir Bursa Arası Kaç Km? sorusu belirli metotlar kullanılarak daha önce doğru bir şekilde ölçülmüştür. Eldeki verilere göre Bursa İzmir arası tam 345 kilometredir.

İzmir Bursa Arası Kaç Saat?

İzmir Bursa arası kaç saat? Sorusuna yanıt vermek için öncelikli olarak Bursa İzmir arası kaç km? sorusuna yanıt vermek gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi Bursa İzmir arası 345 kilometredir. Molalar hariç İzmir Bursa arası özel araç ile 3 saat ile 3,5 saat arasında gidilebilir. Durum otobüste ise çok farklıdır. Bursa İzmir arası özel araca göre ortalama bir saat kadar daha yavaş olacaktır. Peki ya Bursa İzmir ne kadar sürer? Eğer Otobüs kullanılacaksa, İzmir Bursa arasının 4 ila 4,5 saat arasında süreceği düşünülmektedir…

Bursa İzmir Yeni Otoban Yolu Kaç Km?

Bursa İzmir yeni otoban yolu kaç km? sorusu iki şehir söz konusu olduğu zaman en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Eldeki verilere göre yeni yapılmış olan ve Bursa'nın da üzerinden geçen İstanbul – İzmir otoyolu projesi sayesinde 322 kilometreye inmekte ve ortalama yolculuk süresini 2 saat 50 dakikaya indirmektedir.

İzmir Bursa Arası Ücretsiz Yol Kaç Km?

İzmir Bursa arası kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı biraz da şoförlerin hangi güzergahı kullandığı ile alakalıdır. Bursa İzmir arasında yeni otoban yolunu kullanacak olan bir kişi 2 saat 50 dakika gibi bir sürede İzmir Bursa arası uzun yol yapabiliyorken, İzmir Bursa arası ücretsiz yol tercih edildiğinde yol 345 kilometreye uzayacak ve yolculuk süresi de 3 saat 15 dakika ile 3 saat 45 dakika arasında değişkenlik gösterecektir.