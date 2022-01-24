Bursa İzmir yolunda TIR geçişleri durduruldu

Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Yakup Canbolat, kentin son yıllarda böylesine yoğun bir kar yağışı almadığını hatırlatarak, yapılan çalışmaları aktardı. Canbolat yaptığı açıklamada, "Kamuya ait 407 iş makinesi ve 3 bin 907 kişilik personel ordusuyla kar yağışına karşı tedbirlerimizi arttırdık. AFAD, yerel yönetimler, karayolları ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra özel sektörden de destek alıyoruz. Özel sektörden de 178 araç görevlendirilmiş durumda" dedi.

TIR GEÇİŞLERİ DURDU

Kar yağışının şehrin batısında şu anda daha etkili olduğunu, Mustafakemalpaşa'da 31, Mudanya'da 5, Gemlik'te 2, İznik'te 7, Osmangazi'de de 10 köy yolunun halen kapalı olduğunu hatırlatan Vali Yakup Canbolat, "Bugün itibariyle çalışmaları tamamlamış oluruz. Bütün yolları açmış oluruz. Diğer yandan Bursa'mızın batısında İzmir karayolunda her iki yönde de TIR geçişlerine tedbir amaçlı izin vermiyoruz." dedi.