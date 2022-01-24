Haberler Yaşam Haberleri Bursa İzmir yolunda TIR geçişleri durduruldu
Giriş Tarihi: 24.1.2022 13:55 Son Güncelleme: 24.1.2022 14:07

Bursa İzmir yolunda TIR geçişleri durduruldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa İzmir yolunda TIR geçişleri durduruldu

Bursa’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, karla mücadelenin büyük bir gayretle devam ettiğini, devlet karayollarında sorun olmadığını ancak yoğun kar yağışının bulunduğu Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde İzmir ve Bursa yönünde tedbir amaçlı TIR geçişlerine izin verilmediğini açıkladı.

Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Yakup Canbolat, kentin son yıllarda böylesine yoğun bir kar yağışı almadığını hatırlatarak, yapılan çalışmaları aktardı. Canbolat yaptığı açıklamada, "Kamuya ait 407 iş makinesi ve 3 bin 907 kişilik personel ordusuyla kar yağışına karşı tedbirlerimizi arttırdık. AFAD, yerel yönetimler, karayolları ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra özel sektörden de destek alıyoruz. Özel sektörden de 178 araç görevlendirilmiş durumda" dedi.

TIR GEÇİŞLERİ DURDU
Kar yağışının şehrin batısında şu anda daha etkili olduğunu, Mustafakemalpaşa'da 31, Mudanya'da 5, Gemlik'te 2, İznik'te 7, Osmangazi'de de 10 köy yolunun halen kapalı olduğunu hatırlatan Vali Yakup Canbolat, "Bugün itibariyle çalışmaları tamamlamış oluruz. Bütün yolları açmış oluruz. Diğer yandan Bursa'mızın batısında İzmir karayolunda her iki yönde de TIR geçişlerine tedbir amaçlı izin vermiyoruz." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik'in ölüm nedeni açıklandı!
SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik son isteğini açıklamıştı…
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
Gıda, sağlık, eğitimde KVD düşüyor! Doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi: Kesintiler sona erdi
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik'i anlatırken fenalaştı: Fatma'm bekle beni orda, bekle, geliyorum
Bilecik Belediyesi’nde rüşvetin şifresi: Yukarısı bilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa İzmir yolunda TIR geçişleri durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA