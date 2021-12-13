Bursa merkezli 3 ilde altın operasyonu! Erittikleri altınların ayarlarını düşürdüler

Bursa Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 süren teknik ve fiziki takip sonucunda Bursa merkezli, Gaziantep ve İstanbul illerinde bulunan atölyeye çevrilmiş 14 villa, 3 kuyumcu dükkanı ve 3 kuyumcu atölyesine baskın yapıldı.

Altını eritip, içerisine bakır ve gümüş madenlerini karıştırarak altının ayarını ve gramını dönüştüren çetenin, bu sayede çok sayıda çeyrek, yarım, Ata lira, Cumhuriyet altını ve Reşat altın bastığı tespit edildi. Operasyonlarda, villaların bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edildi. Baskın yapılan bazı ikametlerde ise sahte altın basımında kullanılan Cumhuriyet altını kalıpları ele geçirildi. İncelemeye götürülen kurumlardan gelen bilgi sonucu altınların gramı ile oynanmış ve ayarı düşük olduğu tespit edildi.

10 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda, ikamet ve kuyumcu dükkanları ile kuyumcu atölyelerinde toplam Bin 18 adet Çeyrek, yarım, tam Cumhuriyet, tekli Reşat, Beşli Reşat, Gremse, Birlik ve iki buçukluk Osmanlı lirası, Kulplu Hamit Beşlisi tabir edilen altın ile 3 adet takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilogram ağırlığında eritilmiş hurda altın ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Gözaltına alınan 14 kişiden 8'i mahkemeye sevk edilirken, 5 şahıs tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, "Vatandaşlarımızın altın alım-satım işlerini güvenilir ve köklü firmalardan yapmaları, şüphelendikleri durumlarda ise Emniyet güçlerine bilgi vermeleri gerekir" uyarısında bulundu.