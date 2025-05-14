Bursa merkezli 5 ilde dolandırıcılara operasyon: 18 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gelen, "Hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin" yazılı mesajlar üzerine harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mesajı alan kişilerin belirtilen numaraları aramasıyla, telefondaki kişilerin kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettiklerini belirleyen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında 7'si 'Atıcı' olarak adlandırılan, vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren şüphelinin de bulunduğu toplam 18 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Bursa'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.