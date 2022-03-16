Bursa merkezli 6 ilde dev narkotik operasyonu

Termal kameralı drone'larla desteklenen operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet ecstasy hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.