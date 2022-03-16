Haberler Yaşam Haberleri Bursa merkezli 6 ilde dev narkotik operasyonu
Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:58 Son Güncelleme: 16.3.2022 10:19

Bursa merkezli 6 ilde dev narkotik operasyonu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa merkezli 6 ilde dev narkotik operasyonu

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülürken, Bursa merkezli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli Siirt ve Eskişehir’de dev bir şafak operasyonu düzenlendi. Bin 500 polisin katıldığı operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kilo çeşitli uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Uyuşturucu satışından el edildiği tespit edilen ev, otomobil ve arsalara el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bin 500 polisin katılımıyla Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.

Termal kameralı drone'larla desteklenen operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet ecstasy hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 500 Bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa merkezli 6 ilde dev narkotik operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA