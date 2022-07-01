Bursa merkezli fuhuş operasyonu: 10 şüphelisi adliyede

Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında; 14 cep telefonu, 15 SIM kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Çetenin, referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi.