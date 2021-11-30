Bursa savaş alanı gibi hızı 80 kilometreyi geçen lodos kenti alt üst etti

Bursa'da etkisini sürdüren şiddetli lodos özellikle dün gece 80 kilometre hızın üstüne çıktı. Çok sayıda ev binanın çatıları uçtu. Uçan çatılar araçları kullanılamaz hale getirdi. Gemlik, Mudanya ve Karacabey gibi sahil bölgelerinde ise durum daha vahimdi.

Dev dalgalar kıyıları dövdü. Taşan deniz suları iş yerlerini bastı. Çok sayıda balıkçı teknesi sulara gömüldü.

ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Şiddetli lodosun verdiği zarar, sabah gün ağarınca net bir şekilde ortaya çıktı. Gece boyu bir dizi önlemler alan polis ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ortaya çıkan manzara karşısında şoke oldu. 20'den fazla teknenin battığı Gemlik sahilinde onlarca iş yeri sular altında kaldı. Can kaybının ve yaralanmanın olmadığı bölgede yaralar sarılmaya başlandı.