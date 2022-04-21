Bursa Valisi Canbolat’tan saldırıyla ilgili yeni açıklama!

'BOMBANIN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR'
Patlamanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma ve inceleme devam ediyor. Sabaha kadar çalışan polis ekipleri çevrede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi. DHA'ya açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem'in tedavisinin Bursa Şehir Hastanesi'nde sürdüğünü, diğer yaralılarından 11'inin tedavisinin devam ettiğini ve 1 kişinin ise servisteki tedavisinin tamamlandığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.