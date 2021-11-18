Bursa ve 2 ilde hırsız çetesi operasyonu! Bebek kamerasını hesap edemeyen hırsızlar...

ÇETE ÜYESİ 5 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa-Kocaeli-İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C.(22), M.C.(24), F.G.(25), G.Ş.(26) ve B.G.(26) gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şahısların kullandığı depolarda ise yaptıkları hırsızlıklardan çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve ziynet eşyasıyla birlikte yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası bulundu.

5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.