Bursa ve 2 ilde hırsız çetesi operasyonu! Bebek kamerasını hesap edemeyen hırsızlar...

Mudanya'da Eylül ayında ev sahipleri tatildeyken gerçekleşen hırsızlık olaylarında iki farklı evden toplam 50 Bin TL'lik ziynet eşyası ve altın çalındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı bölgeden farklı günlerde gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde hırsızların bir internet sitesi üzerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Diğer yandan beli silahlı hırsızlar, girdikleri evdeki bebek kamerasına da yakalandı. İstanbul ve Kocaeli'de de benzer hırsızlık olaylarını inceleyen polis aynı çetenin izine rastladı.
KGS KAMERALARINDAN 60 BİN ARAÇ İNCELENDİ
Yaşanan hırsızlık olayları sonrası 60 Bine yakın aracı Kent Güvenlik Sistemi kameralarından inceleyen ekipler bir aracın kameralardan geçerken sahte ikiz plaka ile seyrettiğini, gittiği son noktada ise sahte plakaların sökülüp gerçek plakasının takıldığı belirlendi. Aracın sorgusu sonrası yapılan araştırmalarda çete üyelerine kiralık araç ayarlayan ve ikiz plaka basımında yardım eden 1 kişinin de varlığı tespit edildi.
ÇETE ÜYESİ 5 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa-Kocaeli-İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyeleri ve yardımcı olan kişiye 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyeleri A.C.(22), M.C.(24), F.G.(25), G.Ş.(26) ve B.G.(26) gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra 1 adet hassas teraziyle 500 gram kokain ele geçirdi. Şahısların kullandığı depolarda ise yaptıkları hırsızlıklardan çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve ziynet eşyasıyla birlikte yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası bulundu.
5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.