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Giriş Tarihi: 19.2.2024 10:52 Son Güncelleme: 19.2.2024 11:02

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 13.2 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak bildirdi. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
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