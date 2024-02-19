Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 13.2 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak bildirdi. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 19, 2024
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/kqgMlXemB3
19.02.2024, 10:45:57 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.5 km#Kandilli