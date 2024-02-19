Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem, yerin 13.2 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak bildirdi. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.