Bursa-Yalova yolunda korkutan görüntüler: Seyir halindeki TIR alev alev yandı!

Giriş Tarihi: 7.10.2025 15:01

Bursa-Yalova yolunda bir TIR seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken büyük kısmı alevlere teslim olan TIR kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.15 sıralarında Bursa - Yalova yolu Dürdane yokuşunda meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne gitmekte olan TIR'ın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti ve ilk olarak alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi.

YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevler ön kısmını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan TIR'ın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

