Bursa-Yalova yolunda korkutan görüntüler: Seyir halindeki TIR alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.15 sıralarında Bursa - Yalova yolu Dürdane yokuşunda meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne gitmekte olan TIR'ın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti ve ilk olarak alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi.