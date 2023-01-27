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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:52

Bursa'da 1 milyon liralık hırsızlık

Bursa’da, 5 evden 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla aranan Zekiye C. (26), G.K. (17) ve Ç.B.'nin (17), 110 güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yerleri tespit edildi. Polisin sokakta gördüğü 3 şüpheli, kaçarken yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir’de yaşadıkları, hırsızlık için İnegöl’e geldikleri belirlendi.

DHA
Bursa’da 1 milyon liralık hırsızlık

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. 5 evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, 110 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Şüphelilerin, Eskişehir'de yaşayan Zekiye C. ile G.K. ve Ç.B. olduğu ve hırsızlık için İnegöl'e geldikleri tespit edildi. İlçe genelinde araştırma başlatan ekipler, 3 kişiyi Mahmudiye Mahallesi'nde sokakta gördü. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir ile Sakarya'da da hırsızlık yapan ve 15 'hırsızlık' suçundan arandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da 1 milyon liralık hırsızlık
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