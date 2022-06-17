Bursa’da 1 TL’lik ekmeğe 2 yıl daha zam yok

Ekmeğe zam yapmak yerine 1,25'ten 1 TL'ye çeken ve tam 3 yıldır ekmeği vatandaşlara 1 TL'den satan Kestel Belediyesi, yine ekmeğe zam yapmamak adına 1300 dönüm araziye buğday ekip, 800 ton un üretmek için harekete geçti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, böylece önümüzdeki 2 yıl daha ekmeğe zam yapmayacaklarını duyurdu.

AİLE BÜTÇELERİNE YILDA 15 MİLYONLUK DEV KATKI

Bursa merkezinde 200 gram ekmek 4 TL'ye yükselirken yalnızca Kestel Belediyesi'nin 1 TL'den sattığı 400 gram, günlük 6 bin adet ekmekle yaklaşık 2 bin hanenin aile bütçelerinden ayda 1 Milyon 250 bin TL tasarruf yapmalarını sağlanıyor. Bu rakam önümüzdeki yıl zam yapılmayacağı için dar gelirli ailelere 30 milyon lira katkı anlamına geliyor.

"YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİZİM EN GÜZEL DEĞERİMİZ"

Özellikle pandemi sürecinde binlerce ihtiyaç sahibi hanenin elektrik ve su faturalarının ödenmesi, binlerce aileye gıda yardımı, market alışveriş kartı, bakkal veresiye defterlerinin ödenmesi, iş yerlerini kapatan esnaf ve çalışanlarına destek olarak önemli sosyal yardım çalışmaları ile adından söz ettiren Kestel Belediyesi, gelecek 2 yıl boyunca da Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya devam edecek. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, dünyada her alanda yaşamı durdurma noktasına getiren pandemi, iklim krizi ve savaşlar nedeniyle yaşanan ekonomik daralmadan küresel ekonomin önemli bir aktörü olan Türkiye'nin etkilenmemesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, "Bizi, biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunusun dediği gibi 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz.'' dedi.